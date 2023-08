UniCredit e SACE supportano la crescita sostenibile di Riso Scotti

(Teleborsa) -, azienda pavese fondata nel 1860 e oggi Gruppo industriale alimentare risiero europeo, ha ricevuto dacon utilizzo di Fondi BEI, unIl prestito, di durata quinquennale, è finalizzato a supportare il piano di investimenti triennale del gruppo pavese in ottica di automazione e innovazione. È un– la gamma di prodotti per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità – e gode di un beneficio sul tasso iniziale correlato a due parametri: riduzione delle emissioni CO2 ed erogazione di formazione ai dipendenti su tematiche ESG.a è lo strumento straordinario delprevisto dal Decreto Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dal conflitto russo-ucraino."UniCredit porta avanti con determinazione il proprio impegno nel supportare finanziariamente le aziende nel loro percorso verso un'economia green e sostenibile. Con questa nuova operazione, – dichiara– siamo lieti di accompagnare il piano di sviluppo aziendale, volto a migliorare la sostenibilità del proprio business, di un’eccellenza del Made in Italy come Riso Scotti Spa"."Dal 1860, Riso Scotti rappresenta una storia di tradizione, legata ad uno dei cibi più antichi e diffusi; si pone oggi l'obiettivo – affermai – di guardare all'innovazione, per interpretare il riso al meglio e declinarlo in proposte contemporanee. La presenza del marchio e dei prodotti in oltre 80 Paesi nel mondo impone da un lato una capacità di coniugare gusto, bontà e salute in un’alimentazione davvero globale, dall’altro una estrema attenzione alla sostenibilità non solo del prodotto, ma anche dei processi che UniCredit e SACE ci stanno aiutando ad implementare".“Noi del Gruppo SACE siamo orgogliosi di continuare a supportare un nostro cliente storico come Riso Scotti nel suo processo di transizione green e digitale”, ha sottolineato Enrica Delgrosso, Regional Director Nord Ovest di SACE. “Confermiamo, così, il nostro impegno, in linea con il piano industriale INSIEME 2025, a sostenere le imprese italiane nei loro percorsi di crescita verso un futuro sostenibile, promuovendo e accelerando i piani di investimento e sviluppo orientati all’innovazione e alla digitalizzazione”.