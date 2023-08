ViViBanca, utile primo semestre sale a 1,1 milioni di euro

(Teleborsa) -, banca torinese specializzata nel credito alle famiglie attraverso la cessione del quinto, ha chiuso ilcon unpari a 1,1 milioni di euro, in crescita rispetto agli 0,2 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. Il margine d'interesse si attesta a 5 milioni di euro al 30 giugno 2023 (+9,7%), mentre il margine di intermediazione si attesta a 12,6 milioni di euro (+18%).si attestano a 496 milioni di euro (+31,9% rispetto al 31 dicembre 2022), grazie al deciso contributo del prodotto CQSP che contribuisce per 451 milioni di euro. I(montante) per i prodotti CQSP e Anticipo TFS sono pari a 177,1 milioni di euro, +25% rispetto ai 141,7 milioni di euro ottenuti nello stesso periodo dell'anno precedente."Il semestre appena concluso registra, grazie ai risultati ottenuti in un contesto economico particolare e all'avvio del progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare del Mediterraneo in ViViBanca, operazione che ci permetterà di rafforzare il nostro posizionamento competitivo attraverso lo sviluppo di una nuova linea di business, ovvero il finanziamento alle piccole e medie imprese", ha commentato il