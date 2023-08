Zignago Vetro, Intesa alza target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Zignago Vetro

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 22,5 euro) ilsu, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, confermando ilsul titolo a. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023 , che si è chiuso con un utile netto in deciso rialzo a quota 74,6 milioni di euro.Gli analisti osservano che i ricavi hanno continuato a crescere a un ritmo sostenuto nel primo semestre 2023, mentre i prezzi elevati, la leva operativa e una graduale normalizzazione dei costi di produzione hanno spinto l'EBITDA margin al 31,3%. Andando avanti, "undovrebbe sostenere la top-line in uno scenario di crescita secolare eco-friendly con una forte redditività", si legge nella ricerca.Dopo i risultati del primo semestre 2023, Intesa Sanpaolo hasui ricavi FY23-24 del 2,7% rispetto alle stime precedenti e il margine EBITDA di 210 punti base nel FY23 e di 90 punti base nel FY24. Nel FY24 la crescita dei ricavi dovrebbe essere guidata dai volumi, in linea con il trend secolare, e dai prezzi stabili. La stima sull'utile netto è migliorata del 20% nel FY23 e dell'11,6% nel FY24 rispetto a prima.