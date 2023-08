Anima, utile primo semestre sale a 63,2 milioni. Raccolta luglio positiva per 531 milioni

Anima

(Teleborsa) - L'utile ante imposte del Gruppoha raggiunto, al 30 giugno 2023, i 94,5 milioni di euro (in aumento del 2% rispetto ai 92,9 milioni di euro dell’1H22), mentre l’si è attestato a 63,2 milioni di euro (in aumento del 6% rispetto ai 59,4 milioni di euro dell’1H22).L’(che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita) è stato pari a 78,8 milioni di euro (stabile rispetto ai 78,6 milioni di euro dell’1H22).Ladell’anno è stata negativa per 0,2 miliardi di euro; il totale delle masse gestite a fine giugno 2023 è pari a circa 185 miliardi di euro.Laconsolidata al 30 giugno 2023 risulta negativa per 64,4 milioni di euro (rispetto ai -60,9 milioni di euro alla fine del 2022) e riflette, in particolare, la distribuzione di dividendi per oltre 71 milioni di euro nel mese di maggio ed il rimborso anticipato del debito bancario nel mese di giugno per 82 milioni di euro.che continua a generare importanti flussi di cassa e che nel periodo ha anche deciso di rimborsare anticipatamente il debito bancario, senza che questo intacchi minimamente la flessibilità e reattività per possibili operazioni di M&A, e senza variare la consuetudine degli ultimi anni in tema di generosi ritorni per gli azionisti sotto forma di dividendi ordinari e buyback” - ha commentato-. "La seconda parte dell’anno si apre con l’ingresso nel perimetro di Castello SGR, una realtà nel mondo degli alternativi che ben si presta, per la sua storia e grazie al suo management, a replicare il successo di ANIMA, con un mix di crescita organica e per linee esterne, anche in un settore caratterizzato da una elevata frammentazione degli operatori”.La2023 è stata positiva per 531 milioni di euro; a fine luglio le masse gestite complessivamente dal Gruppo ANIMA si attestano a circa 190 miliardi di euro. Il dato comprende il consolidamento degli attivi in gestione di Castello SGR per 3,9 miliardi di euro.