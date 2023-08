Arras Group ammessa su EGM PRO. Debutto il 4 agosto

(Teleborsa) -, società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case, ha ricevuto da Borsa Italiana ilalle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 4 agosto 2023.L'ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento esclusivamente rivolto a investitori professionali e istituzionali, italiani ed esteri, per complessive 1.910.000 azioni ordinarie. Ildi collocamento delle azioni è stato definito in 1,00 euro, concomplessiva di circa 1,9 milioni e unadi mercato all'inizio delle negoziazioni pari a oltre 5,3 milioni, calcolata sulla base del prezzo di offerta e esclusivamente sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni (non considerando quindi le azioni a voto plurimo), con un flottante quindi del 12,28% (anch'esso calcolato sulle solo azioni ordinarie)."L'esito positivo del collocamento è un obiettivo importante che ci riempie di orgoglio: testimonia l'- ha commentato l'AD e presidente- Il nostro è un business florido, destinato a una tipologia di clientela facoltosa, amante del lusso e del benessere, per lo più internazionale, che ci consente una crescita sicura e costante, anche grazie al nostro modello di sviluppo".Nell'ambito del processo di quotazione Arras Group è stataIntegrae SIM (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Emintad Italy (Financial Advisor), LCA Studio Legale (Deal Counsel della quotazione), BDO Italia (Società di Revisione e Due Diligence Finanziaria), Studio Legale Starace (Consulente Legale dell’Emittente e payroll), A2b Group (Auditor per i dati non contabili), Studio Professionale Associato Corti Fumagalli (Consulente Fiscale) e Twister communication group (Advisor per la Comunicazione).