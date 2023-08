Borse europee deboli, pesa Fitch su USA. A Milano vola Iveco

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo l'inatteso declassamento del rating sovrano degli Stati Uniti da parte di Fitch. Il sentiment dei mercati era già stato colpito ieri dai dati deludenti sull'attività manifatturiera dell'Eurozona e della Cina. In flessione anche i future su Wall Street con gli investitori già concentrati sul report mensile del mercato del lavoro americano, in uscita venerdì.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,08%. Lieve aumento dell', che sale a 1.952,8 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,69%.Invariato lo, che si posiziona a +164 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,12%.scende dello 0,74%, calo deciso per, che segna un -0,98%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,76% sul; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 31.156 punti, ritracciando dello 0,70%.di Milano, troviamo(+11,04%) grazie ai conti del primo periodo del 2023 . Bene inoltre(+1,53%) e(+0,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano sulle banche:ottiene -2,14%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,99%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,76% nel giorno della pubblicazione dei risultati del primo semestre Preda dei venditori, con un decremento dell'1,68%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,32%),(+5,69%),(+2,02%) e(+1,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,11%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,89%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,79%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,69%.