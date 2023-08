Borse europee in rosso dopo schiaffo Fitch a USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, dopo l'inatteso declassamento del rating sovrano degli Stati Uniti da parte di Fitch. Il sentiment dei mercati era già stato colpito ieri dai dati deludenti sull'attività manifatturiera dell'Eurozona e della Cina. In flessione anche i future su Wall Street.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,01%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.950,8 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +167 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,16%.sensibili perdite per, in calo dell'1,69%, in apnea, che arretra dell'1,82%, e tonfo di, che mostra una caduta dell'1,58%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa dell'1,61%; sulla stessa linea, ilcrolla dell'1,57%, scendendo fino a 30.882 punti.tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +6,98%, grazie ai risultati di bilancio Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,81%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,75%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,57%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,56%.del FTSE MidCap,(+3,70%),(+1,91%),(+1,57%) e(+1,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,75%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,36%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,34%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,33%.