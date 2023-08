BPER, Montani: semestrale da incorniciare, M&A non è una priorità

BPER Banca

(Teleborsa) - "Il primo semestre 2023 diè stato ", con risultati che sarannonella seconda parte dell'anno. La banca ha saputo associare un'attività di sviluppo con un'attività di consolidamento. Va ringraziata la rete che, in un mercato non facile, ha saputo cavalcare l'onda e conseguire obiettivi di successo. Sarà". Lo ha affermato l'amministratore delegatonella call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2023."Il- ha spiegato - Siamo stati aiutati come tutti dall'aumento del margine di interesse, ma il piano industriale ha sprigionato tutti i suoi effetti in maniera completa e anticipata, e quindi siamo ottimisti nel poter affrontare il contesto macroeconomico con serenità".Montani ha sottolineato che "la, dando risultati non scontati" e che "tutte le filiali entrate stanno perfomando bene e pensiamo di avere un buon sviluppo della clientela e commissionale".Dopo il rialzo della guidance per il 2023, l'AD non si è sbilanciato oltre: ", aspettiamo ancora un trimestre, e avremo le idee più chiare".In merito al sentiero dei tassi di interesse della BCE e al loro effetto sui conti della banca, ha evidenziato che "questo semestre abbiamo".A una domanda riguardante i recenti stress test BCE-EBA, ha replicato: "Non c'è nessuna indicazione da parte della BCE sugli accertamenti recenti, che sono andati bene. Nel confronto complessivo viene fuori un risultato tra i più bassi, ma noi partivamo da un dato al 31 dicembre che ci ha penalizzato, perché abbiamo incamerato le DTA a dicembre, che sono andate a capitale il 1 gennaio"."Sul fronte dell', l'ho già detto.- ha affermato Montani - Vogliamo integrare bene le due realtà che abbiamo acquisito e portarle a regime nel più breve tempo possibile. L'M&A non è un problema dell'oggi,e non abbiamo nulla da dire - quindi non c'entrano i tassi - e crediamo che i livelli di capitale che abbiamo siano appropriati. In futuro lo vedremo con calma".