Carlyle, utili in calo meno delle attese nel secondo trimestre

Carlyle Group

(Teleborsa) -, colosso statunitense del private equity, ha chiuso ildel 2023 con, che rappresentano il denaro utilizzato per pagare i dividendi agli azionisti, pari a 388,8 milioni di dollari, in calo del 26% dai 528,8 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. Ciò si è tradotto in un utile distribuibile per azione di 88 centesimi, che ha superato le attese degli analisti per 67 centesimi, secondo dati Refinitiv.Laè stata di 98 milioni, o 0,27 per azione, a causa di una perdita di investimento di 104 milioni correlata alla diluizione della partecipazione in Fortitude, nonché all'annullamento delle allocazioni di performance non realizzate nel trimestre."Anche se il contesto economico rimane complesso e il sentiment degli investitori rimane misto, il picco del ciclo inflazionistico potrebbe essere superato - ha commentato il CEO Harvey Schwartz - Siamo. I nostri team di investimento profondi e talentuosi sono concentrati sulla capitalizzazione delle opportunità per impiegare capitale dove vediamo un grande rendimento del rischio".Ilè aumentato a 385 miliardi di dollari al 30 giugno 2023, in aumento dell'1% rispetto al trimestre precedente e del 3% rispetto al quarto trimestre del 2022. L'aumento rispetto al primo trimestre del 2023 è attribuibile al nuovo capitale raccolto e all'apprezzamento del portafoglio di carry fund, che ha superato l'impatto dei deflussi del periodo.