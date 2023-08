Commercio equo e solidale, MIMIT: dal 4 settembre domande di agevolazione

(Teleborsa) - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione 800 mila euro per sostenereNe dà notizia lo stesso ministero spiegandoper la fornitura dei prodotti del commercio equo e solidale. Il contributo, a fondo perduto, non potrà comunque essere superiore a 10 mila euro per ciascun beneficiario.Sono ammissibilier l’acquisto di materie prime, semilavorati e materiali di consumo i cui costi sono determinati sulla base degli importi di fattura.Le domande potranno essere presentate dal 4 all'11 settembre 2023 dalle imprese aggiudicatarie di gare di appalto con le pubbliche amministrazioni. Lo sportello per la presentazione delle domande - conclude la nota -