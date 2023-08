Contrastata Wall Street guarda al Job Report

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta a due velocità per la Borsa di New York, la prima di agosto, dopo aver chiuso in modo molto positivo il mese di luglio. Gli investitori hanno guardato ai dati macro, diffusi in giornata, con l'indice manifatturiero salito, ma meno delle previsioni e le spese per costruzioni in rialzo a giugno, anche in questo caso sotto le stime degli analisti. C'è attesa per l'aggiornamento mensile sul mercato del lavoro americano, in uscita venerdì prossimo.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,20%, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che chiude a 4.577 punti. Leggermente negativo il(-0,25%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,29%).La borsa di Wall Street si conferma cauta attorno al giro di boa,Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,26%),(-1,15%) e(-0,51%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+8,85%),(+1,23%),(+0,86%) e(+0,81%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,88%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,33%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,28%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,22%.(+2,89%),(+2,66%),(+2,39%) e(+1,51%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,34%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,04%.scende del 3,16%.Calo deciso per, che segna un -3,07%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 188K unità; preced. 497K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -71K barili; preced. -600K barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 40,71K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 1,1%; preced. -2,1%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (preced. 4,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 227K unità; preced. 221K unità)15:45: PMI composito (atteso 52 punti; preced. 53,2 punti).