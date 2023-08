Cy4Gate sceglie JAKALA per sviluppo ProntoCyber

Cy4Gate

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel mercato della cyber security e cyber intelligence a 360°, e JAKALA, MarTech company leader nella trasformazione digitale, hanno collaborato allo sviluppo di ProntoCyber: la prima piattaforma e-commerce per la cybersecurity pensata per professionisti, PMI e Large Enterprise.Si tratta - spiega una nota - di un progetto ambizioso che vede le competenze in ambito digitale di JAKALA a servizio del know-how sul dominio cyber di Cy4Gate, realizzando una soluzione che si inserisce nel portfolio strategico della Società e che punta ad indirizzare e risolvere le esigenze in materia di cyber sicurezza per il segmento di mercato di Professionisti e PMI, particolarmente esposti a rischi cibernetici e poco preparati da un punto di vista di cyber resilienza.