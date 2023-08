Debole la borsa di Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - La borsa dichiude sotto la parità insieme al resto delle altre principali piazze asiatiche che termineranno più tardi le rispettive sedute dopo la sessi0one a due velocità registrata a Wall Street, la vigilia.Gli investitori hanno guardato ai dati macro americani, diffusi in giornata, con l'indice manifatturiero salito, ma meno delle previsioni e le spese per costruzioni in rialzo a giugno, anche in questo caso sotto le stime degli analisti. C'è attesa per l'aggiornamento mensile sul mercato del lavoro statunitense, in uscita venerdì prossimo.L'indice giapponesescende con uno scarto percentuale del 2,25%; sulla stessa linea, si muove al ribasso, che perde lo 0,47%.Pesante la Borsa di(-2,05%); con analoga direzione, depresso il mercato di(-1,84%).In ribasso(-0,81%); sulla stessa tendenza, in rosso(-1,28%).Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,16% rispetto alla seduta precedente. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,08%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,11%.Il rendimento dell'è pari 0,63%, mentre il rendimento delscambia 2,68%.Tra i datisui mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (preced. 53,9 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. -1,1%)01:50: Partite correnti (preced. 1.862 Mld ¥).