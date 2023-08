Digital Value, nono semestre di crescita double-digit

Digital Value

(Teleborsa) -, operatore di riferimento in Italia nel settore ICT per il segmento pubblico e privato, rende noti i dati deial 30 giugno 2023 che sono pari a 416,9 Milioni di euro con un incremento di +79,7 Milioni rispetto al primo semestre 2022 (+23,6%).L’andamento al 30 giugno 2023 - sottolinea la società - conferma per il nono semestre consecutivo una crescita a doppia cifra,registrando relativamente ai soli primi semestri un CAGR ’19-’23 del 21,8%.Lasi conferma con 115,2 Milioni, in prevalenza grazie alle piattaforme di Cloud e Software erogate in modalità “as a service”, nonché ai servizi di Integrazione e Cybersecurity.Le, che rappresentano il mercato storico di Digital Value, raggruppando le attività ricorrenti e di evoluzione relative alle infrastrutture sia fisiche che virtuali di Data Center – erogate anche in modalità Infrastructure as a Service - le Reti evolute e la loro sicurezza, hanno generato ricavi per 222,1 Milioni, +79,4 Milioni rispetto all’esercizio precedente.Lepresentano ricavi per 79,6 Milioni sostanzialmente stabili rispetto l’anno precedente.I risultati complessivi del primo semestre saranno diffusi in data 21 settembre 2023, a seguito del Consiglio di Amministrazione chiamato all’approvazione della semestrale al 30 giugno 2022.