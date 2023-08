Esprinet, finalizzata l'acquisizione di Sifar Group

Esprinet

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, ha, società attiva dal 2012 nella distribuzione B2B di ricambi, componenti e accessori di prodotti di telefonia mobile e tablet. L'operazione era stata annunciata lo scorso 19 luglio Lapattuito al closing, pari a 9,3 milioni di euro è stato interamente corrisposto in data odierna per cassa e utilizzando risorse disponibili.L'operazione èdi focalizzazione sulle linee di business altro marginanti, ma anche in relazione alla convinta adesione ai principi ESG, che intende cogliere tutte le opportunità che si integrino in un quadro di sostenibilità, tra cui investimenti in prodotti e servizi environmentally friendly. La distribuzione di componenti e parti di ricambio per la riparazione di smartphone e tablet mira ad estendere il ciclo di vita dei prodotti contribuendo a ridurre al minimo la produzione di rifiuti elettronici, rispondendo ai nuovi bisogni legati alla circular economy.