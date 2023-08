Eventi e scadenze del 2 agosto 2023

Mercoledì 02/08/2023

(Teleborsa) -- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 15 e 16 giugno 202308:15 -- La Commissione Ambiente svolge l'audizione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sugli esiti della riunione del Consiglio Ambiente dell'Unione europea del 20 giugno 202308:30 -- A Palazzo San Macuto, le Commissioni parlamentari di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati di Camera e Senato svolgono l'audizione del commissario straordinario Inail, Fabrizio D'Ascenzo14:00 -- La Commissione Trasporti, in merito all'indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030, dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana, svolge l'audizione del garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo14:00 -- A Palazzo San Macuto, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - Copasir - svolge l'audizione dell'amministratore delegato e direttore generale di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco17:15 -- Torino - Visita al Polo 900 del Presidente Mattarella- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione finanziaria semestrale 2023- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Risultati consolidati del II trimestre 2023- Appuntamento: Webcast audio e conference call sulla divulgazione dei risultati con analisti finanziari- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Risultati del II trimestre e I semestre 2023- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 giugno 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30.06.2023- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- Risultati di periodo14:30 -- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati al 30 giugno 2023