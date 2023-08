Fisco, Leo: "Riforma epocale, cambio di rotta per abbattere evasione"

(Teleborsa) -. Il provvedimento, licenziato in prima lettura dalla Camera il 12 luglio, ha subito delle modifiche nel corso dell'iter di approvazione a Palazzo Madama e dovrà quindi tornare a Montecitorio per il via libera definitivo che è atteso in settimana.Per il viceministro all'Economia, la delega fiscale determina unche consentirà die rappresenta"Abbiamo le, siamo in grado di dire millimetricamente quale è il reddito", ha spiegato Leo, intervenendo dopo la discussione generale in Aula e proponendo di" per "combattere questo ammontare enorme di evasione"."Mi sono permesso di definireperché è una riforma che era attesa dagli anni Settanta, quando un provvedimento analogo fu messo a terra da studiosi del calibro di Bruno Visentini, di Cesare Cosciani, di Gino De Gennaro", ha ricordato il viceministro, aggiungendo "penso che tutti insiemedi questo Paese".Leo ha poi affermato che il provvedimento non nasce da una sola forza politica, ma"."Non vogliamo favorire i privati che fanno trust ma", ha ribadito Leo, spiegando "vogliamo dire se sei un soggetto estero che viene in Italia e porta ricchezza devi avere regole certe altrimenti questi soggetti si guardano bene dal venire".