Hugo Boss aumenta la guidance 2023 dopo un forte secondo trimestre

Hugo Boss

(Teleborsa) - La casa di moda tedescaha chiuso ilconin aumento del 20% a 1.026 milioni di euro. I ricavi hanno continuato a superare significativamente i livelli pre-pandemia (+52% aggiustato per la valuta), con una crescita in ulteriore accelerazione rispetto al primo trimestre. Alimentato dal forte slancio dei ricavi, l'utile operativo () è aumentato del 21% nel secondo trimestre, attestandosi a 121 milioni di euro."Dopo il nostro inizio d'anno molto dinamico, abbiamo continuato la nostra forte performance anche nel secondo trimestre. Lo, nonostante il contesto di mercato complessivamente difficile e incerto - ha commentato il- Dopo il nostro aggiornamento strategico a giugno, entrambi i marchi hanno mantenuto con successo la loro traiettoria di crescita. Faremo del 2023 un nuovo anno record per Hugo Boss, fornendo così una solida base per raggiungere la nostra ambizione finanziaria aggiornata per il 2025".La società ora prevede che leaumenteranno tra il 12% e il 15% fino a un nuovo livello record compreso tra 4,1 miliardi di euro e 4,2 miliardi di euro (orientamento precedente: aumento di circa il 10% a circa 4 miliardi di euro). Allo stesso tempo, l'dovrebbe ora aumentare tra il 20% e il 25% fino a un livello compreso tra 400 e 420 milioni di euro nel 2023 (orientamento precedente: aumento tra il 10% e il 20% fino a un importo di 370 milioni di euro a 400 milioni di euro).