Immobiliare e mutui, crescita 2022 raffreddata dalla BCE

(Teleborsa) -, rispetto all’anno precedente, ma l'avvio di unaed il conseguente rallentamento dell'economia hanno mitigato una. E' quanto si deduca da un report dell'Istat sulle compravendite e le stipule di mutuo di fonte notarile.Sono infatti il’espansione ( +10,1% il primo e +6,4% il secondo), mentre gli(-1% il terzo e -3,5% il quarto).La crescita annuale interessa sia il(+2,7%) sia(+3,2%). Le Isole (+10,9%), il Sud (+5,9%) e il Centro (+2,8%) sospingono l’abitativo, mentre il Sud (+8,0%), il Centro (+6,8%) e il Nord-ovest (+5,0%) l’economico. Il Nord-est è l’unica area geografica che segna valori in diminuzione in entrambi i settori (-2,0%)., finanziamenti ed altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare, che. La riduzione annuale è condizionata prevalentemente dallaregistrata nel(rispettivamente -7,4% e -17,2%), dopo l'avvio di una politica monetaria più restrittiva, e riguarda tutto il territorio nazionale con flessioni più forti nel Nord-est (-8,8%) e nel Centro (-6,1%)., le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari hanno registrato unaprecedente e -Nel confronto congiunturalesegnano variazioni percentualinel Centro (rispettivamente -7,0% e -11,6%), nel Nord-est (-5,1% e -8,3%) e nel Nord-ovest (-0,1% e -0,7%), mentre entrambi i settori crescono nel Sud (+5,4% e +10,9%) e nelle Isole (+2,8% e +6,8%).le transazioni immobiliari. A livello territoriale il settore abitativo segna, su base annua, variazioni percentuali negative nel Nord-est (-10,3%), nel Centro (-9,3%) e nel Nord-ovest (-0,4%), mentre variazioni positive si registrano nelle Isole (+7,6%) e nel Sud (+1,3%). Il settore economico diminuisce nel Nord-est (-12,6%), nelle Isole (-8,6%) e nel Centro (-1,9%), cresce nel Sud (+5,7%) e rimane sostanzialmente stabile nel Nord-ovest (+0,2%). Nei piccoli come nei grandi centri le compravendite si riducono sia nel settore abitativo (rispettivamente -4,6% e -1,9%) sia in quello economico (-3,5% e -2,2%).