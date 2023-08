Intesa Sanpaolo porta le "Italian Excellences" dello STAR a Parigi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -presenta la seconda edizione dipromossa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking - guidata da Mauro Micillo - e dalla Direzione Studi e Ricerche - guidata da Gregorio De Felice - e dedicata in prevalenza asul segmentoL’evento si terrà a Parigied è organizzato in collaborazione con, parte del Gruppo Euronext. Una edizione che presentarispetto allo scorso anno sia per le, che hanno raggiunto quota 50, sia per gliche hanno già manifestato interesse a partecipare. L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire alle piccole e medie imprese italiane quotate l’opportunità di, Deputy Chief e Responsabile Global Banking & Markets della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, afferma che ""Italian Excellences si conferma un evento di riferimento per i tanti investitori internazionali interessati alle eccellenze italiane. L’iniziativa, inoltre, sottolinea la vivacità delle piccole e medie imprese del nostro Paese e la capacità del tessuto produttivo di rinnovarsi e di crescere, sia in ambito nazionale, sia sui mercati esteri".L’evento vede la collaborazione tra le strutturedella Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e l’areadi Global Markets Sales & Platform della Divisione IMI CIB. La due giorni si articolerà in una serie ditra investitori istituzionali e le 50 società quotate del segmento Euronext STAR Milan coperte dalla ricerca di Intesa Sanpaolo.