Iveco alza stime 2023. Marx: "raggiungeremo robusti risultati a fine anno"

Iveco Group

(Teleborsa) -chiude il primo semestre 2023 conpari a 7,6 miliardi (+18,1% a/a), undi 219 milioni e undi 463 milioni. Neli ricavi consolidati sono pari a 4,2 miliardi di euro (+24%), l'Ebit adjusted a 301 milioni di euro (in crescita di 183 milioni di euro) ed utile netto adjusted pari a 156 milioni di euro. La Liquidità netta delle Attività Industriali è pari a 1,2 miliardi di euro."Dalla creazione di Iveco Group 18 mesi fa, abbiamo lavorato duramente come una squadra unita per migliorare costantemente i nostri prodotti e l’efficienza dei nostri processi. Questo sforzo sta già dando risultati positivi, permettendoci di registrare unsu ogni indicatore, nonostante persistano le sfide relative alla disponibilità di componenti e ai costi delle materie prime. I nostri camion e furgoni continuano a essere apprezzati dal mercato; la nostra divisione Powertrain è ben avviata nella sua espansione in termini di marginalità; continuiamo a vincere gare con la nostra offerta di autobus; e, come da piano, abbiamo appena lanciato GATE, il nostro Green & Advanced Transport Ecosystem. Tutto ciò ci rendeche raggiungeremo robusti risultati a fine anno e, di conseguenza,per il 2023", afferma ilSulla base delle prospettive per il settore, Iveco rivede nuovamente al rialzo le. L'Ebit adjusted consolidato è atteso in rialzo, tra 750 e 800 milioni di euro (stime precedenti: tra 600 e 640 milioni di euro); i ricavi netti delle Attività Industriali in rialzo, con un aumento dal 5% all'8% rispetto al 2022 (stime precedenti in rialzo dal 3% al 5% rispetto al 2022); l'Ebit adjusted delle Attività Industriali in rialzo, tra 650 e 700 milioni di euro (in rialzo tra 510 e 550 milioni di euro); spese generali, amministrative e di vendita delle Attivita' Industriali confermate a circa il 6% dei ricavi netti. La liquidità netta delle Attività Industriali a circa 2,0 miliardi di euro, incluso il riacquisto di azioni e le transazioni straordinarie già comunicate (prospettive finanziarie precedenti: a circa 2,0 miliardi di euro, escluso il riacquisto di azioni, ma incluse le transazioni straordinarie già comunicate). Infine gli investimenti delle Attività Industriali sono confermati in crescita del 15% circa rispetto al 2022.