MeglioQuesto, Francesco Tam è il nuovo CFO

MeglioQuesto

(Teleborsa) - Il CdA di, phygital marketplace che offre servizi e prodotti attraverso una piattaforma integrata tra i canali fisici e digitali, ha deliberato la nomina di Francesco Tam quale CFO di gruppo., che lascia l’incarico per ragioni personali e "per coerenza con la configurazione strategica di business in corso", e con il quale la Società ha raggiunto un accordo consensuale di risoluzione del rapporto. Tam assumerà l’incarico a partire da oggi, 2 agosto 2023 e, contestualmente, Bortolotti affiancherà il nuovo CFO fino al mese di ottobre 2023 per assicurare un ordinato passaggio di consegne.Sulla base delle informazioni disponibili alla Società, alla data odierna Bortolotti detiene a titolo personale n. 4.391 azioni MeglioQuesto, mentre non risulta beneficiario di alcun piano di incentivazione della Società; Tam non risulta detenere direttamente e/o indirettamete azioni MeglioQuesto.