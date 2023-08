PA, spesa in ICT supera 7 miliardi nel 2022

(Teleborsa) -, nel 2022, ha speso(Tecnologie dell'informazione e della comunicazione), con unrispetto al 2021. Un dato che secondo le stimenel prossimo triennio, anche grazie ai fondi del. E' quanto emerge dal report “La spesa Ict nella PA italiana 2022” pubblicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, assieme allo studio "La spesa Ict nella sanità territoriale 2022".- si spiega - rappresentano i, rispettivamente con il 49% e il 20% del totale, seguiti da servizi (14%), dati (8%), sicurezza informatica (4%), governance (3%) e interoperabilità (2%).: ne fanno ricorso il 100% delle PA locali, il 95% delle Regioni e Province autonome e l’89% delle PA centrali; l’utilizzo di nome utente e password proprie per l’accesso da parte dei cittadini ai servizi di alcune PA continua invece a scendere, a favore delle: rispetto alle scorse rilevazioni, infatti, è cresciuta la percentuale di Amministrazioni appartenenti ai cluster dei(12%) e degli (66%), mentre cala quello delle PA classificate come Digital starter (21%) e Growing (1%)."I crescentinella Pubblica Amministrazione rappresentano il. Stiamo lavorando per promuovere un ambiente favorevole all’innovazione tecnologica, investendo nelleinfrastrutture digitali per garantire una connettività rapida e affidabile su tutto il territorio nazionale", ha affermato il Sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica,"Se vogliamo migliorare i servizi offerti a cittadini e imprese - ha aggiunto - lanell’adozione delle tecnologie digitali. Per questo i nostri sforzi sono volti a rafforzare efficienza, trasparenza e accessibilità, grazie ad un utilizzo intelligente dell’ICT".