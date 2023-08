RdC, Ministero Lavoro condivide l'avanzamento della riforma con le Regioni

(Teleborsa) -, segnalati dall'INPS al Ministero del Lavoro, che vanno ad aggiungersi ai 159mila che hanno ricevuto l'ormai famoso sms con cui si comunicava la perdita del beneficio da un giorno all'altro. Questi nuclei "aggiuntivi"- ha spiegato il Ministro del Lavoro Marina Calderone in un incontro con le Regioni - saranno, i quali hanno già avviato la fase della valutazione multidimensionale successiva alla presa in carico avvenuta sin dai primi giorni del mese di luglio. Le famiglie "fragili", come confermato anche dall'INPS, dopo unanella quale continueranno a percepire il reddito di cittadinanza, transiteranno nellcon componenti in età da lavoro compresa fra i 18 e i 59 anni - spiega il Ministero - dovrannoper accedere dalalla nuova misura di sostegno ed inclusione, denominata. A tal proposito - si spiega - diverse Regioni hanno evidenziato di aver già avviato una proficua collaborazione con le sedi territoriali dell’Inps.Tutto questo è emerso nel corso di una. La riunione - spiega una nota del dicastero di Via Veneto - "è stata utile per condividere i prossimi step della riforma, già al centro di precedenti confronti, a cominciare dal nuovo strumento del Supporto alla Formazione e Lavoro che debutterà il primo settembre".Lehanno esposto al Ministro qualcheche dovrà gestire il nuovo assegno di inclusione, denominata, di cui non conoscono ancora i dettagli, ma ilche la piattaforma, che servirà per la gestione del supporto per la formazione e il lavoro, sarà. E con l'obiettivo di velocizzare la presa in carico di tutti i potenziali beneficiari delle nuove misure, il Ministero ha spiegato che sta seguendo con attenzione ilche figura anche fra gli obiettivi del PNRR.