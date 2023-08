Technogym, ricavi ed EBITDA in crescita a doppia cifra nel primo semestre

Technogym

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellnes, ha chiuso ilconpari a 370 milioni di euro, in crescita del 13,8% (+15% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il primo semestre è stato trainato dal segmento BtoB che cresce a doppia cifra in tutti i suoi sotto-segmenti, mentre il BtoC ha confermato il suo processo di normalizzazione con il secondo trimestre che ha fatto peraltro registrare una crescita rispetto allo stesso periodo del 2022.In termini di(+14,6% a 59,4 milioni di euro), Technogym registra un miglioramento grazie in particolare all'incremento dei volumi di vendita e del mix di prodotto. L'si attesta a 28,1 milioni di euro, in aumento del 12,6%."La strategia di Technogym, che mira da sempre ad investire sulla crescita profittevole e sostenibile nel lungo termine, conferma ottimi risultati anche nel breve - ha commentato l'- Nei primi sei mesi dell’anno, infatti, registriamo un incremento a doppia cifra di tutti i principali indicatori economici, in linea con i piani comunicati nel recente Investor Wellness Day ".Laè positiva per 72,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 46,4 milioni di euro al 30 giugno 2022 e in contrazione rispetto agli 122 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2022.