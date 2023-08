Unicredit, Orcel: diventiamo più efficienti e più veloci ogni giorno che passa

(Teleborsa) - ", sappiamo quello che dobbiamo fare, è difficile, ma si vedrà nel tempo". Così il, nel corso di un'intervista al Corriere della Sera dopo la semestrale record diffusa la scorsa settimana."Ci sono due fattori che ci distinguono: la squadra, che è unita e vuol dimostrare di saper andare fino in fondo a questa sfida e vincerla, e una trasformazione organica mai realizzata prima. Ci sono istituti di credito che migliorano per M&A - ha spiegato - noi abbiamo invece un gruppo di 13 banche che stiamo ripulendo e un eccesso di burocrazia che stiamo appiattendo. Diventiamo più efficienti e più veloci ogni giorno che passa reinvestendo in business, tecnologia e dati".