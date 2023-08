University Report 2023: quanto vale il titolo di studio nel mercato del lavoro?

(Teleborsa) - Studiare è decisamente un buon investimento a condizione di indirizzare la propria scelta sugli studi e sugli atenei giusti. Infatti, livelli più alti di istruzione consentono non solo un accesso più facile al mercato del lavoro ma anche carriere migliori e di conseguenza stipendi decisamente più alti. Non si tratta però di investimenti con un ritorno a breve termine: pertanto la scelta deve essere oculata, basata il più possibile su riscontri oggettivi. Un tallone di Achille del nostro paese in termini di competitività è, tuttavia, rappresentato delle politiche pubbliche legate agli investimenti nel campo dell'istruzione. È quanto emerge dalloSecondo le analisi dell'Osservatorio JobPricing alleè associato un salario più alto rispetto a quelle pubbliche in media del 4%, mentre i salari più alti in assoluto sono pagati a coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso un politecnico, il 10% in media in più rispetto ad un ateneo pubblico. ll rendimento dell'istruzione è legato anche alla geografia. Laurearsi al Nord porta a percepire una retribuzione in media più alta del 3% rispetto a laurearsi in atenei del Centro Italia, e al 7% in più rispetto ai laureati di un'università del Mezzogiorno. Le differenze nella media retributiva per area geografica sono spiegate in parte dalla distribuzione sul territorio delle varie tipologie di ateneo (al Nord sono presenti più università private che nel resto del paese); in parte è spiegata da dove i laureati tendono a collocarsi nel mercato del lavoro, in quanto chi studia in atenei del Sud è più probabile che poi si garantisca un’occupazione al Sud, dove i salari sono in media più bassi, a prescindere dal titolo di studio conseguito. Ma quali sono gli atenei che aumentano la probabilità di avere un percorso di carriera più remunerativo? Dall'analisi deii primi quattro atenei in classifica sono privati o Politecnici situati al Nord del paese: l'Università Commerciale Luigi Bocconi (35.297 euro), il Politecnico di Milano (34.315 euro), il Politecnico di Torino (33.244 euro) e la Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli (33.044 euro). Gli ultimi nella lista sono gli atenei pubblici di Perugia (29.868 euro) e Cagliari (28.946 euro).Università Commerciale Luigi Bocconi 35.297 euro; Politecnico di Milano 34.315 euro; Politecnico di Torino 33.244 euro; LUISS Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli 33.044 euro;Università degli Studi di Roma Tor Vergata 32.633 euro; Università degli Studi di Pavia 32.527 euro; Università Cattolica del Sacro Cuore 32.507 euro; Università degli Studi di Pisa 32.480 euro; Università degli Studi di Trieste 32.455 euro; Università degli Studi di Brescia 32.321 euro; Università degli Studi di Trento 32.211 euro; Università degli Studi Roma Tre 32.202 euro; Università degli Studi di Parma 32.189 euro; Università degli Studi di Genova 32.151; euro Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 32.009 euro; Università degli Studi di Padova 31.850 euro; Università degli Studi di Milano Bicocca 31.848 euro; Università di Roma La Sapienza 31.809 euro; Università degli Studi di Napoli Federico II 31.767 euro; Università degli Studi di Milano 31.680 euro; Università degli Studi di Firenze 31.648 euro; Università degli Studi di Bergamo 31.647 euro; Alma mater studiorum Università di Bologna 31.596 euro; Università degli Studi dell'Aquila 31.384 euro; Università degli Studi di Palermo 31.373 euro; Università degli Studi della Calabria 31.349 euro; Università degli Studi di Ferrara 31.321 euro; Università degli Studi di Torino 31.239 euro; Università Politecnica delle Marche 31.222 euro; Università degli Studi di Udine 31.214 euro; Politecnico di Bari 31.178 euro; Università degli Studi di Messina 31.119 euro; Università degli Studi di Bari 30.795 euro; Università degli Studi di Napoli Parthenope 30.744 euro; Università degli Studi di Catania 30.694 euro; Università degli Studi di Siena 30.688 euro; Università Ca Foscari di Venezia 30.658 euro; Università degli Studi di Verona 30.650 euro; Università degli Studi di Perugia 29.868 euro; Università degli Studi di Cagliari 28.946 euro.Se il segnale che viene dato all'entrata del mercato del lavoro fa sì che si abbia un vantaggio ad inizio carriera è molto probabile che questo vantaggio ce lo si porti poi dietro per tutta la durata della vita lavorativa. Infatti, i salari medi per classi di età anagrafica mostrano comunque che tra i lavoratori più anziani, i salari più alti sono comunque quelli delle università ai primi posti della classifica con un salario maggiore ad inizio carriera. La RAL media dei laureati per classe di età e ateneo e tasso di crescita tra 25-34enni e 45-54enni, anno 2022, mostra che se il segnale che viene dato all'entrata del mercato del lavoro fa sì che si abbia un vantaggio ad inizio carriera è molto probabile che questo vantaggio ce lo si porti poi dietro per tutta la durata della vita lavorativa. Ad esempio, nei primi 5 posti (Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Brescia, LUISS Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli, Università Politecnica delle Marche, Università Commerciale Luigi Bocconi) troviamo ben 3 atenei privati; ciò avviene in quanto frequentare università private è comunemente associato ad una maggiore possibilità di ricoprire ruoli manageriali. I risultati mostrano che i laureati della Bocconi, della LUISS e del Politecnico di Milano ricoprono più spesso il ruolo di dirigente o quadro rispetto ad altri atenei.TuttaviaLasi registra tra coloro che posseggono un titolo di studio nel campo dell'ingegneria chimica e dei materiali (33.519 euro). Al contrario, gli studi psico-pedagogici sono quelli a cui si associa il salario medio più basso (27.709). La differenza rispetto alla media retributiva della classe di età 25-34 è dell'11% più alta per gli ingegneri chimici e dei materiali e dell'8,2% più bassa per gli studiosi di scienze pedagogiche e psicologiche.