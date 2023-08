adidas migliora guidance 2023 grazie a vendite Yeezy

adidas

(Teleborsa) -, colosso tedesco dell'abbigliamento e delle calzature sportive, ha chiuso ildel 2023 con i ricavi (neutrali rispetto alla valuta) invariati rispetto al livello dell'anno precedente. Lo sviluppo della top line ha continuato a risentire dell'adottato dall'azienda per ridurre gli elevati livelli di inventario, in particolare in Nord America e Cina. Allo stesso tempo, i ricavi hanno. Il drop iniziale del prodotto a giugno ha generato ricavi per circa 400 milioni di euro nel secondo trimestre, che è ampiamente in linea con le vendite di Yeezy generate nel trimestre dell'anno precedente.In termini di euro, isono diminuiti del 5% a 5,343 miliardi di euro nel secondo trimestre. Ilè aumentato di 0,6 punti percentuali al 50,9% (2022: 50,3%). Al netto delle imposte, l'da attività continue è stato pari a 96 milioni di euro (2022: 360 milioni), mentre l'da attività continue è sceso a 0,48 euro (2022: 1,88 euro)."Siamo contenti di come si è sviluppato il secondo trimestre - ha commentato il- Il. Anche se abbiamo ancora troppo inventario lento sul mercato, il sell-through è migliorato. Abbiamo anche registrato un forte miglioramento del margine lordo nel nostro core business rispetto al primo trimestre. L'utile operativo di 176 milioni è stato sostanzialmente superiore ai nostri piani iniziali. La vendita della prima parte dell'inventario di Yeezy ha ovviamente aiutato sia la nostra top line che la bottom line nel trimestre".adidas ora prevede che i ricavi neutrali rispetto alla valuta diminuiranno a un tasso mid-single-digit nel(in precedenza: calo a un tasso high-single-digit).per l'anno a 450 milioni di euro, rispetto ai 700 milioni di euro stimati in precedenza.