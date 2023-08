AXA, Cohen: per acquisizioni l'Italia è mercato strategico, continueremo a essere vigili

colosso francese

MPS

(Teleborsa) - "Siamo, dove ": è stata una crescita costante negli anni. Stiamo migliorando le nostre capacità in questo ambito e continuiamo a crescere mostrando una buona qualità del business". Lo ha affermato, CEO AXA Europe and Health, nella conferenza stampa che ha seguito la pubblicazione della semestrale dele l'annuncio dell'acquisizione dell'irlandese Laya Healthcare.in questa prima metà dell'anno e riflette il contesto in cui ci muoviamo, caratterizzato dalla volatilità del mercato che determina un rallentamento delle UL, anche in un contesto di rialzo dei tassi di interesse e una certa concorrenza dei titoli di stato - ha aggiunto, secondo un resoconto della conferenza stampa fornito dalla società - Il team in Italia è in prima linea per guidare l'innovazione per proporre la migliore offerta ai clienti e per riavviare la crescita in questo settore".Per quanto riguarda, "- ha detto Cohen - Abbiamo un ottimo rapporto con il management. Sosteniamo appieno il piano strategico della banca e lavoriamo a stretto contatto, in particolare in questa fase sull’innovazione della nostra offerta e nel continuare a servire meglio i clienti attraverso il digitale. Abbiamo un rapporto di partnership e ci impegneremo per un'ulteriore slancio".- ha affermato il manager - È un mercato in cui abbiamo una forte presenza. Quindi continueremo ovviamente a essere vigili su ciò che si presenta sul mercato".