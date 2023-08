AXA, primo semestre in crescita. Acquista l'irlandese Laya

AXA

(Teleborsa) - La compagnia di assicurazione franceseha registrato unpari a 4,1 miliardi di euro nel, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo 2023 di oltre 7,5 miliardi di euro. Iemessi e altri ricavi sono stati in aumento del 2% a 55,7 miliardi di euro. Ilsi è assestato al 235%, in aumento di 20 punti rispetto al 2022."AXA ha ottenuto un'altra buona serie di risultati nella prima metà del 2023, riflettendo la- ha affermato Thomas Buberl, amministratore delegato di AXA - Abbiamo conseguito una solida crescita nelle technical lines e ottenuto un aumento dell'8% dell'utile per azione sottostante e un return on equity del 16,6%".Separatamente, AXA ha annunciato di aver stipulato undi Laya Healthcare da Corebridge Financial, una sussidiaria di. Laya ha una posizione di leadership nel mercato sanitario irlandese con circa il 28% di quota di mercato, servendo quasi 700.000 assicurati e generando 800 milioni di euro di premi annui.