Banca Generali avvia buyback e acquista azioni proprie

Banca Generali

banca triestina

(Teleborsa) -ha comunicato che è statoal servizio delle Politiche di remunerazione e incentivazione, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti svoltasi lo scorso 19 aprile 2023 e che ha, nell’ambito di tale programma, complessivamenteal prezzo medio di 33,2820 euro per azione, per uncomplessivo di circaA seguito degli acquisti finora effettuati, Banca Generali ha in portafoglio un totale di 2.564.112 azioni proprie, pari al 2,19% del capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari, lafa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 33,1 Euro, con un calo dello 0,48%.