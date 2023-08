BFF, utile rettificato record di 81,9 milioni nel 1° semestre

BFF Bank

(Teleborsa) -, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 352,8 milioni di euro (+72% anno su anno), di cui 186,1 milioni di euro provenienti dal dipartimento Factoring, Lending & Credit Management, 29,2 milioni di euro da Payments, 12,4 milioni di euro dai Securities Services e 125,1 milioni di euro di Altri Ricavi, di cui 78,6 milioni di euro relativi al Portafoglio Tioli di Stato.L'è pari a 76,1 milioni di euro, +34% anno su anno, mentre l'è pari a 81,9 milioni di euro, +20% anno su anno, il miglior semestre di sempre.BFF segnala una forte crescita dela 5,3 miliardi di euro (+16% anno su anno, nuovo record storico relativo al 1° semestre) e un solido Stato Patrimoniale, con funding stabile e diversificato senza ricorrere a finanziamenti della BCE (al 71%, con flussi netti positivi di depositi retail nel 1° semestre 2023).Il Consiglio di Amministrazione di BFF ha deliberato: dipari a 0,291 euro per azione, per un importo complessivo massimo pari a 54.451.024,78 euro; di convocare l'Assemblea degli Azionisti per sottoporre alla sua approvazione la proposta diiscritta nel bilancio al 31 dicembre 2022, per un ammontare pari a 0,147 euro per azione, per un importo complessivo massimo pari a 27.487.349,74 euro. Successivamente all'approvazione dell’Assemblea, BFF potrà distribuire un totale di 0,438 euro per azione (per un ammontare massimo di 81.938.374,52 euro, risultato consolidato normalizzato al 30 giugno 2023)Inoltre, il CdA ha, in linea con le best practice di corporate governance del mercato. La nomina del nuovo board avverrà in aprile 2024, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.