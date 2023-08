BMW, utile in calo nel primo semestre

Bmw

(Teleborsa) - Il gruppoha registrato un calo dell’utile netto nel primo semestre a 6,62 miliardi (-50%), mentre i ricavi sono saliti del 12,4% a 74,072 miliardi di euro. L'Ebt è pari a 9,351 miliardi (-42,1%).Le consegne sono in crescita del 4,7% a 1,214 milioni di veicoli.I dati si confrontano con il 1° semestre 2022 condizionato dal consolidamento della joint venture cinese Bmw Brilliance (BBA) che ha avuto un impatto positivo di 7,7 miliardi di euro."Stiamo preparando il gruppo per il futuro, pur mantenendo un alto livello di redditività", afferma il CEO Oliver Zipse.A inizio settimana, il Gruppo BMW ha migliorato la guidance del margine EBIT per il segmento automobilistico per l'intero anno 2023 a 9-10,5% (precedentemente: dall'8% al 10%) e il RoCE per il segmento automobilistico al 18-22% (precedentemente: dal 15% al 20%).