Digital Value, accordo quadro da 22 milioni di euro per nota società pubblica

Digital Value

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, ha ricevuto, attraverso la controllata Italware mandataria del costituito RTI con la società Sferanet, l'per implementare e potenziare l'infrastruttura SAN (Storage Area Network) di unaal servizio dell'amministrazione economico-finanziaria.Il progetto ha un, di cui 21.953.309,70 euro di competenza diretta di Digital Value, e prevede un accordo quadro su tecnologia Hitachi Vantara della durata di 48 mesi, con inizio della fatturazione previsto entro la fine del corrente anno fiscale."Questo contratto ci rende lieti di poter essere, ancora una volta, uno s- ha commentato, Responsabile PAC di Digital Value - Fra i contenuti esclusivi di questo accordo vi è l'offerta di una soluzione end-to-end: combinando tecnologia, manutenzione e servizi professionali, Digital Value e vendor sono in grado di semplificare la gestione dell'IT del cliente, al quale garantiamo un unico interlocutore tecnico e commerciale per tutte le tematiche di evoluzione e conduzione della piattaforma SAN".