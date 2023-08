ENAV, ricavi 1° semestre salgono a 436,6 milioni. Entro novembre aggiorna piano

ENAV

(Teleborsa) -, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 436,6 milioni di euro, in aumento del 5,9% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. L'incremento è legato sia al maggior traffico aereo gestito che alle ottime performance sul mercato non regolamentato (a 18 milioni di euro, in aumento del 42,7%). Ilè in aumento rispettivamente del 16% e del 13,7% in termini di unità di servizio rispetto al primo semestre 2022.L'si è assestato a 94,7 milioni di euro, in leggero calo del 2,4% rispetto al primo semestre 2022, con un EBITDA margin del 21,7% (costi operativi +8,5% per l'incremento del costo del personale). L'è pari a 18,4 milioni di euro, in diminuzione di 9,4 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2022."Il Gruppo ENAV sta garantendo un servizio efficiente e la massima sicurezza a tutto il network che opera nello spazio aereo italiano - ha commentato l'- Stiamo assistendo ad un periodo di continua e decisa crescita dei voli, soprattutto internazionali, segno che c'è voglia ed interesse a venire nel nostro paese. ENAV è una società solida e con grande credibilità internazionale, per questo vogliamo crescere di più"."Infatti - ha aggiunto -contiamo di presentare l'per dare nuovo slancio all'azienda principalmente attraverso tre linee strategiche: i) il mercato non regolamentato, un'importante leva per migliorare la marginalità del Gruppo sul quale abbiamo già impresso la giusta accelerazione; ii) la diversificazione del business, cioè lo sguardo rivolto al mercato per eventuali opportunità di acquisizione in linea con la natura del nostro settore; iii) il potenziamento tecnologico, funzionale al continuo miglioramento delle performance operative di gestione del traffico aereo che resta e resterà la nostra mission principale per consolidare la leadership internazionale di ENAV nel controllo del traffico aereo".L'al 30 giugno 2023 presenta un saldo di 415,5 milioni di euro, maggiore di 7,6 milioni di euro rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2022. La variazione dell’indebitamento finanziario netto è dovuta all'effetto della dinamica degli incassi e pagamenti connessi all’operatività ordinaria che ha prodotto un flusso di cassa negativo, in quanto non beneficia ancora degli incassi di maggio e giugno, i mesi del primo semestre nei quali c’è il maggior volume di traffico aereo.