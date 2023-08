Eni revoca stato forza maggiore su tre asset in Libia

Eni

(Teleborsa) -oggi alla controparte libica NOC laEni è operatore di questi tre asset con una quota del 42,5%, con BP al 42.5% e Libyan Investment Authority al 15%.La Forza Maggiore, dichiarata nel 2014, viene revocatada parte di Eni, per verificare le condizioni di sicurezza nelle aree dove il programma esplorativo verrà eseguito.Con la revoca della Forza Maggiore da parte della JV,contrattualmente in bacini esplorativi, alcuni dei quali risultano essereCon una quota dell'80% della produzione nazionale (1,6 bscfd nel 2022), Eni è il primo produttore di gas nel paese ed il primo fornitore per il mercato domestico. La società opera in Libia dal 1959 e attualmente dispone di un ampio portafoglio di asset in esplorazione, produzione e sviluppo.