Eurozona, indici PMI: economia in flessione con quasi stallo dei servizi

(Teleborsa) - Dopo la stagnazione di giugno, l', come dimostrano gli ultimi dati dell'indagine HCOB PMI compilati da S&P Global. La contrazione di luglio è stata determinata dall'aggravarsi della flessione del settore manifatturiero e dal quasi arresto della produzione dei servizi.L'indice dei direttori d'acquisto dellenella Zona Euro si è attestato a 50,9 punti dai 52 precedenti e rispetto ai 51,1 punti della stima preliminare e attesi. Nello stesso periodo ilviene indicato in calo a 48,6 punti dai 49,9 punti precedenti e rispetto ai 48,9 della stima preliminari e attesi.Per quanto riguarda le economie più importanti dell'Area Euro, l'vede scendere il PMI composito a 48,9 punti da 49,7 dopo che il PMI dei servizi è sceso a quota 51,5 da 52,2 ed era atteso a 52,2. In, il PMI composito scende a 46,6 punti da 47,2 e quello del terziario a 47,1 da 48 (vs attese per 47,4). Lavede scendere il PMI composito a 48,5 punti da 50,6 e il PMI servizi a 52,3 da 54,1 (vs attese per 52). Infine, lavede un calo del PMI servizi a 52,8 punti da 53,4 e rispetto ad attese per 53,4."L'- ha commentato Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank - Secondo l'indagine PMI, la produzione economica è scesa a luglio dopo la stagnazione del mese precedente e la crescita generalmente solida dei primi cinque mesi dell'anno. Il crollo dell'attività è guidato dal settore manifatturiero, ma anche la crescita dell'attività dei servizi si è raffreddata, riducendo il sostegno all'economia generale"."L'- ha aggiunto - Mentre le imprese di servizi francesi hanno frenato la loro attività, quelle spagnole continuano a espandersi a un ritmo piuttosto sostenuto, nonostante un notevole rallentamento rispetto al primo trimestre. Le aziende spagnole, inoltre, sono ancora in vena di assunzioni, mentre quelle italiane hanno iniziato a tagliare i posti di lavoro. I risultati economici contrastanti rendono ancora più difficile il lavoro della BCE".