Farmacosmo ed Erfo acquistano insieme il portale FarmaWoW

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, e, società benefit operante nel settore nutraceutico, entrambe quotate su Euronext Growth Milan, hanno sottoscritto unposseduta da MP Holding (riconducibile alla dottoressa Maria Palomba). La società target è proprietaria del, e-commerce specializzato nei settori Pharma&Beauty con più di 43 mila referenze nel proprio catalogo. La società ha registrato ricavi per 750.000 euro nei primi sei mesi del 2023, con numero di ordini pari a 12 mila, carrello medio a 68 euro, EBITDA margin pari a circa il 3% e PFN sostanzialmente nulla.L'operazione prevede la cessione del 100% del capitale della target per un controvalore pari a 310.000 euro, salvo aggiustamento basato sulla PFN alla data del closing, prevista entro il termine essenziale del 30 settembre 2023. La partecipazione verrà così suddivisa:. La società sarà amministrata da un CdA composto da tre membri, di cui due designati dal socio Farmacosmo (compreso AD) e uno da Erfo (presidente)."Siamo molto orgogliosi di annunciare oggi con gli amici di Erfo l'acquisizione del portale FarmaWoW - ha commentato, AD di- Grazie alle competenze verticali di Erfo nel settore della nutraceutica, unitamente alle nostre di sviluppo del portale online, saremo in grado di ampliare l'attuale offerta dedicando ampio spazio ai prodotti nutraceutici. FarmaWoW diventa così il quinto portale proprietario del Gruppo, dopo farmacosmo.it – profumeriaweb.com – pharmasi.it – baucosmesi.it – grazie al quale avremo la, settore di forte interesse per il gruppo coerentemente con quanto rappresentato in fase di quotazione, attraverso un partner specializzato ed al loro private label"."L'operazione rappresenta per Erfo un importante strumento per incrementare la sua value proposition - ha dichiarato, AD di- Alla fine del 2021 abbiamo lanciato la linea Medical Division per mettere a sistema il nostro know-how in ambito R&D e la nostra capacità produttiva, a servizio di prodotti nutraceutici innovativi focalizzati su diverse aree terapeutiche e commercializzati attraverso una rete di ISF. Oggi, grazie a FarmaWow, il nostroper raggiungere un ampio numero di clienti fidelizzati".