Ferretti in ribasso nonostante nuovi Buy da Berenberg e Goldman Sachs

Ferretti

Goldman Sachs

Ferretti

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale,, in una giornata negativa per l'intero listino. Berenberg ha iniziato la copertura con una raccomandazione Buy e un target price a 4,7 euro per azione, mentreha iniziato la copertura con una raccomandazione Buy e un target price a 4,5 euro per azione.Si muove verso il basso, che si posiziona a 3,138 euro, con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 3,11 e successiva a quota 3,082. Resistenza a 3,246.