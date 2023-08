Giornata da dimenticare per il mercato americano dopo downgrade Fitch

Dow Jones

(Teleborsa) -, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,98%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'ha perso l'1,38%, terminando la seduta a 4.513 punti. In netto peggioramento il(-2,21%); con analoga direzione, pessimo l'(-1,55%).Sul sentiment degli investitori pesa il fatto che l'agenzia di ratingdi una tacca ad AA+ da AAA, citando il crescente indebitamento previsto nei prossimi tre anni oltre a un costante deterioramento degli standard di governance, nonostante la risoluzione della crisi sul tetto del debito avvenuta due mesi fa.Nel frattempo, il Dipartimento del Tesoro USA ha dichiarato che intendesu tutta la linea nel terzo trimestre e continuare gli aumenti nei trimestri futuri, poiché deve affrontare un deficit crescente e la necessità di bilanciare il profilo complessivo delle sue emissioni di debito.Sul fronte macroeconomico, il rapporto ADP National Employment ha mostrato che, indicando la continua resilienza del mercato del lavoro. Ora gli operatori attendono i dati ufficiali che saranno diffusi nella giornata di venerdì.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i(-2,59%),(-2,07%) e(-1,84%).Tra i(+3,75%),(+0,61%) e(+0,60%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,94%.scende del 3,07%.Calo deciso per, che segna un -2,79%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,63%.(+3,75%),(+3,07%),(+1,88%) e(+1,47%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,51%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,21%.In perdita, che scende del 7,06%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,02 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 40,71K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 2%; preced. -2,1%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 2,6%; preced. 4,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 227K unità; preced. 221K unità)15:45: PMI composito (atteso 52 punti; preced. 53,2 punti)15:45: PMI servizi (atteso 52,4 punti; preced. 54,4 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 2,3%; preced. 0,3%).