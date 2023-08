ING Italia, 47.000 nuovi clienti nel primo semestre 2023

gruppo bancario olandese

(Teleborsa) -ha guadagnato, che portano il totale a 1.203.000 al 30 giugno. La filiale italiana del, all' interno della semestrale , segnala anche una crescita a doppia cifra per Mutuo Arancio, il mutuo dal processo di richiesta 100% digitale, con il nuovo erogato pari a 1,17 miliardi di euro, per un incremento del 97% rispetto al primo semestre del 2022.In ambito finanziamenti, bene anche, il prestito personale interamente digitale che si ottiene in soli 5 minuti, con 85 milioni di euro di nuovi prestiti (+15% vs primo semestre 2022). In crescita anche le, che complessivamente hanno visto un aumento del 25% rispetto all'anno precedente (3,5 miliardi di euro il totale al 30 giugno 2023).La divisioneha continuato a sostenere l'economia italiana e la transizione green attraverso 10 operazioni di sustainable finance, tra cui 6 green & sustainable loans e 1 finanziamento nel settore delle rinnovabili. Collocati anche 3 green e SDG-linked bonds.In espansione le reti di ING Italia: la, costituita principalmente da giovani nativi digitali formati da ING in collaborazione con SDA Bocconi, e quella di agenti in attività finanziaria, hanno chiuso il primo semestre complessivamente con 380 professionisti, 44 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono invece 1.200 i(FTEs) di ING Italia al 30 giugno 2023, 80 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.