LSEG, crescita ricavi per intero anno vista vicina al limite superiore guidance

(Teleborsa) -, gruppo che possiede il London Stock Exchange, Refinitiv e FTSE Russell, ha chiuso ilconpari a 4.179 milioni di sterline, in aumento dell'11,9% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'è sceso del 17,6% a 662 milioni di sterline, e i dividendi per azione sono aumentati del 12,6% a 35,7 pence, con un acconto sul dividendo in aumento del 12,6%."LSEG ha registrato unanel primo semestre - ha commentato il- Data & Analytics sta crescendo più rapidamente di quanto non sia successo da molti anni, con i continui miglioramenti della nostra offerta e il rafforzamento delle relazioni con i clienti che si riflettono sempre più nelle prestazioni finanziarie. Post Trade ha dimostrato ancora una volta il ruolo fondamentale che svolge nell'aiutare i clienti a gestire il rischio in mercati incerti, offrendo una crescita eccezionale"."Anche le nostre attività di Capital Markets hanno fatto progressi, nonostante un periodo precedente molto forte - ha aggiunto - Ildi LSEG e la qualità dei nostri utili, diversificati per cliente, area geografica, prodotto e asset class, ci posizionano bene per un'ulteriore crescita nella seconda metà e oltre".La crescita dei ricavi per l'del reddito totale (escluse le recoveries) dovrebbe ora attestarsi verso l'al 6-8%. Gli altri obiettivi per il 2023 sono stati confermato: margine EBITDA rettificato a circa il 48%, capex business-as-usual a 750 milioni di sterline.