Piazza Affari in netto calo, crollano BPM e BPER nonostante risultati positivi

Banco BPM

BPER Banca

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Nexi

Interpump

BPER

Banco BPM

Banca MPS

Tenaris

Tinexta

Brunello Cucinelli

Antares Vision

Sanlorenzo

Banca Popolare di Sondrio

Datalogic

Alerion Clean Power

SOL

(Teleborsa) -, con il, che ha innescato prese di profitto dopo le recenti performance positive dei mercati. Sul fronte macroeconomico, in Cina il PMI dei servizi rilevato da Caixin è salito da 53,9 in giugno a 54,1 in luglio, contrariamente alle attese, mentre gli indici PMI HCOB-S&P Globale hanno segnalato che l'economia dell'eurozona ha iniziato il terzo trimestre con la più rapida contrazione delle attività dal novembre dello scorso anno.Gli operatori attendono anche l'esito della, dalla quale ci si attende un rialzo dei tassi da 25 punti base che porterebbe il bank rate al 5,25%.A Milanodi, nonostante i solidi risultati del secondo trimestre e lesull'anno arrivate ieri sera. Piero Luigi Montani ha parlato di una semestrale da incorniciare, mentre Giuseppe Castagna ha anticipato una revisione della guidance con il nuovo piano.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,64% e continua a trattare a 78,98 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +169 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 4,24%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,02%, vendite su, che registra un ribasso dell'1,47%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,02%.Giornata "no" per la, in flessione dell'1,38% sul, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 30.588 punti, ritracciando dell'1,32%. In discesa il(-0,89%); con analoga direzione, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,48%.di Milano, troviamo(+1,07%) e(+0,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,32%. Pesante, che segna una discesa di ben -5,28 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 4,51%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,68%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,82%),(+0,74%),(+0,63%) e(+0,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,55%. Sensibili perdite per, in calo del 4,28%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,65%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,35%.