Piazza Affari in rosso, in scia alle Borse europee. Giù le banche

(Teleborsa) -, con il, che ha innescato prese di profitto dopo le recenti performance positive dei mercati. Sul fronte macroeconomico, in Cina il PMI dei servizi rilevato da Caixin è salito da 53,9 in giugno a 54,1 in luglio, contrariamente alle attese, mentre gli indici PMI HCOB-S&P Global hanno segnalato che l'economia dell'eurozona ha iniziato il terzo trimestre con la più rapida contrazione delle attività dal novembre dello scorso anno.La ha votato a maggioranza di 6-3 per aumentare il, centrando le attese del mercato, ma mostrando un Monetary Policy Committee spaccato su tre posizioni.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,095. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.936 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,24%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +168 punti base, con ilche si posiziona al 4,21%.preda dei venditori, con un decremento dello 0,77%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,71%, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,63%., ilè in calo (-0,8%) e si attesta su 28.744 punti, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 30.752 punti. Variazioni negative per il(-0,8%); come pure, in lieve ribasso il(-0,42%).di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,93%. Performance modesta per, che mostra un rialzo dell'1,18%. Resistente, che segna un aumento dello 0,92%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,39%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,65%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,94%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,68%.Tra i(+4,71%),(+1,62%),(+0,74%) e(+0,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,20%. Seduta negativa per, che scende del 5,05%. Sensibili perdite per, in calo del 3,98%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,69%.