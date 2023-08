Piquadro, fatturato sale a 34,4 milioni di euro in primo trimestre

Piquadro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha chiuso i(al 30 giugno 2023) con unpari a 34,4 milioni di euro (+7,4% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente). Dal punto di vista geografico, ha registrato un fatturato di circa 15,6 milioni di euro nel mercato italiano, pari al 45,2% del fatturato totale (38,7% delle vendite consolidate al 30 giugno 2022), in incremento del 25,5% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2022/2023."I ricavi relativi al primo trimestre dell'esercizio sono- commenta l'- Piquadro e The Bridge, con crescite di circa il 20%, mostrano una notevole solidità nella domanda. Maison Lancel risente di una situazione complessa del mercato francese e di una ristrutturazione in corso delle politiche commerciali e distributive"."Tale revisione strategica, di posizionamento e commerciale è iniziata con il nostro ingresso a fine 2018, ed è stata frenata dal COVID negli anni successivi ma riteniamo che già nei prossimi trimestri si tornerà ad una crescita - ha aggiunto - Lasia in termini di redditività che di generazione di cassa".Laè risultata negativa e pari a 19,3 milioni di euro rispetto al dato del 30 giugno 2022 negativa e pari a 37,7 milioni di euro. L’impatto dell’applicazione del principio contabile IFRS 16 è stato pari a circa 38,3 milioni di euro con segno negativo (impatto negativo pari a circa 52,8 milioni di euro al 30 giugno 2022).