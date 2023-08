Sicily by Car quotata su EGM. Dragotto: nuova era aziendale

Sicily by Car

(Teleborsa) -è da oggi, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'azienda siciliana, nata nel 1963 da un'idea di Tommaso Dragotto, sbarca a Piazza Affari tramite l'operazione di, quotata su Euronext Growth Milan dal luglio 2021 e promossa da Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti.La società è tra i principali operatori in Italia nelitaliano. Dispone di una flotta di circa 13.000 veicoli e vanta una rete in Italia di oltre 55 uffici di noleggio, con presidio negli aeroporti e presenza capillare nelle città a maggiore vocazione turistica. Il gruppo ha inoltre avviato un programma di espansione internazionale con il brand SbC Europe.Sicily by Car rappresenta lasu Euronext Growth Milan e porta a 196 il numero delle società attualmente quotate sul segmento. Si tratta della trentottesima ammissione del 2023 del gruppo Euronext."Nel 60° anniversario della fondazione, la quotazione in Borsa Italiana segna l'del nostro sviluppo sui quali investire con determinazione e costanza. Sicily by Car compie un passo epocale e si apre a nuovi orizzonti, rinsaldando la propria solidità grazie a nuove risorse finanziarie e ad una organizzazione sempre più capillare e strutturata", ha commentato, fondatore, presidente e amministratore delegato di Sicily by Car."Abbiamo scelto il mercato azionario per permettere a un'ampia platea di investitori italiani ed esteri di sostenere e condividere l'ambizioso obiettivo di espansione a livello nazionale e internazionale in un settore caratterizzato da elevato potenziale di crescita - ha aggiunto - Abbiamo preso un impegno verso tutti coloro che ci hanno dato fiducia e vogliamo mantenerlo portando avanti un, elemento che da anni ci contraddistingue".