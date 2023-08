TIM, Labriola: "Sulla buna strada per centrare target 2023"

TIM

Vivendi

(Teleborsa) - Dopo i risultati annunciati ieri sera , che evidenziano un aumento di ricavi e marginalità, ilha espresso un certosulla capacità del Gruppo di. "Se porteremo a casa i risultati previsti per il 2023 e siamo sulla buona strada, saremo il primo management di Tim in 12 anni ad avere centrato le guidance per due anni consecutivi", ha spiegato Labriola in una intervista a Il Sole 24 Ore."Qualcuno dirà che una rondine non fa primavera. Ne riparleremo nel terzo e quarto trimestre.", ha detto l'Ad, precisandoIl manager, forte della ripresa nel business domestico, ha sottolineato che la, che vedrebbe ridurre gli operatori da cinque a tre eLabriola ha poi indicato che TIM potrebbe avere unsia nel business consumer sia enterprise.Per la, la società in cui è confluita la rete, ha spiegato che vi sono, sottolineando "il nostro piano passa pere servono per". "La tabella di marcia è chiara e se c'è la volontà di chiudere la partita in un anno potremmo scorporare la rete", ha detto Labriola a Il Sole 24 Ore, riassumendo "l'operazione si concluderà se il valore stabilito rispecchia quello della rete, se il debito verrà ridotto significativamente e se l'azienda che rimane risulti finanziariamente e industrialmente sostenibile".ha sottolineato l'Ad di TIM, aggiungendo che "e portare tutti al confronto in maniera costruttiva- E' ncessario - ha ribadito che tutti i soci "lavorino insieme per costruire un futuro strategicamente e industrialmente migliore".