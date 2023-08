TXT e-Solutions cresce a doppia cifra nel primo semestre

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -chiude il primo semestre conpari a 107,3 milioni in crescita del 71,6% rispetto ai 62,5 milioni dei primisei mesi 2022. Il, al netto dei costi diretti, è cresciuto da 24,1 milioni nel primo semestre 2022 a 37,4 milioni nel primo semestre 2023, con un aumento del 55,3%.L’ EBITDA è stato di 13,9 milioni, in crescita del 51,5% rispetto al primo semestre 2022 (9,2 milioni), L’(Utile Operativo) è stato di 8,9 milioni, in aumento del 36,1% rispetto al primo semestre 2022 (6,6 milioni) dopo ammortamenti di immobilizzazioni immateriali (1,8milioni, di cui 1,3 milioni relativi Purchase Price Allocation) e materiali (2,8 milioni) e svalutazioni (0,4 milioni).è pari a 6,8 milioni, in aumento del 92,6% rispetto a 3,5 milioni nel primo semestre 2022, al netto degli oneri fiscali di 3,1 milioni. Nel primo semestre 2023 l’utile netto in percentuale sui ricavi si è attestato al 6,3%, +0,7 p.p. rispetto al primo semestre 2022.consolidato al 30 giugno 2023 è pari a 23,4 milioni, in aumento di 3,4 milioni rispetto a 20 milioni al 31 dicembre 2022, principalmente per effetto degli esborsi del periodo legati al riacquisto di azioni proprie (8 milioni), al pagamento del dividendo (2,1 milioni), e agli investimenti in partecipazioni di minoranza in Simplex (3 milioni) e LAS LAB Srl (0,3 milioni), parzialmente compensati dalla generazione di cassa derivante dalla gestione operativa.