Vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee

(Teleborsa) -. nel giorno in cui la Bank of England ha alzato i tassi di interesse, come previsto. Si tratta del 14esimo rialzo di fila del costo del denaro. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l', aspettando il dato sul mercato del lavoro americano, in uscita domani, venerdì 4 agosto.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,095. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,04%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +168 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,23%.scivola, con un netto svantaggio dello 0,79%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,43%, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,72%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,94%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 30.721 punti, in calo dello 0,89%.di Milano, troviamo(+1,93%),(+1,14%) e(+0,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,09%.Scende, con un ribasso del 3,92%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,16%.scende del 3,07%.del FTSE MidCap,(+7,61%),(+6,14%),(+4,15%) e(+2,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -12,54%.Crolla, con una flessione dell'8,21%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,41%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,63%.