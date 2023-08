Wall Street prudente guarda al Job Report

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, dopo le vendite della vigilia innescate dalsul debito americano, in attesa dei dati sull’occupazione statunitense che sarà pubblicata domani, dato cruciale per le prossime mosse della Federal Reserve. Indicazioni utili sono già arrivate dal dato sulle richieste di sussidi di disoccupazione , risultati in aumento ed in linea con le stime degli analisti, e da quello sulla produttività americana , cresciuta oltre le previsioni, nel secondo trimestre.Intanto, resta alta l’attenzione sulle trimestrali: attesi stasera, a mercati chiusi, i conti di Apple e Amazon.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,21%; sulla stessa linea, l'scambia sotto i livelli della vigilia a 4.493 punti. Sotto la parità anche il, che mostra un calo dello 0,55%; leggermente negativo l'(-0,48%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,79%),(-0,65%) e(-0,63%).Tra i(+3,72%),(+0,60%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,94%.Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,63%.(+3,72%),(+3,07%),(+1,91%) e(+1,48%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,53%.Scende, con un ribasso del 7,21%.Crolla, con una flessione del 7,06%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,02%.